Gold und Silber explodieren - Das sind die großen Chancen in 2020

Geopolitische Spannungen nehmen zu



Die Spannungen zwischen dem Iran und der USA sorgen aktuell für Turbulenzen an den Aktienmärkten. Gleichzeitig freuen sich aber die Rohstoffe darüber. Der Ölpreis geht durch die Decke und die sicheren Häfen Gold und Silber befinden sich schon seit zwei Wochen wieder im Rallyemodus. Davon profitieren unsere Abonennten bei ratgeberGELD und RIDEthebull, welche hier schon seit geraumer Zeit mit auf den Zug aufgesprungen sind. Wie es nun an den Börsen weitergeht und worauf Sie achten müssen, besprechen wir in unserer aktuellen Videoanalyse.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie täglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.