McDonald's: Diese Wachstumstreiber dürften die Aktie weiter befeuern

Anleger, die auf der Suche nach langfristig aussichtsreichen und zugleich defensiven Aktien sind, werden diese Investment-Weisheit bestimmt schon einmal gehört haben: "Gegessen und getrunken wird immer". Dahinter steht die Strategie, auf Aktien von großen Konzernen des Lebensmittel- oder Gastronomiebereichs zu setzen, denn diese Titel zeichnen sich häufig durch eine hohe Konjunkturrobustheit und langfristig überzeugende Kursrenditen aus.

Tiefgreifender Wandel

Gerade in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche gab es in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel. Das Bewusstsein für Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit ist immer stärker geworden, was sich zunehmend auf die Essgewohnheiten der Konsumenten auswirkt. Ein Unternehmen, dass auf diese Entwicklung reagiert hat, ist McDonald's (WKN: 856958 / ISIN: US5801351017).

Gesündere Lebensmittel

Die Burger-Kette richtete das Angebot bereits vor einigen Jahren auf die Wünsche der Kunden aus und nahm gesündere Lebensmittel in die Speisekarte auf. So bietet die Fast-Food-Kette bereits seit längerem vegane Burger, Salate, Hähnchen- und Bioprodukte an und wird damit auch für Konsumenten attraktiver, die früher um Fast-Food-Restaurants einen großen Bogen gemacht haben.

Restaurant-Renovierungen

Die überarbeitete Menu-Palette ist aber nur einer von mehreren Gründen, warum McDonald's auf dem Wachstumskurs bleibt. Ein weiterer Wachstumstreiber sind beispielsweise die Restaurant-Renovierungen der Zukunft. Der in San Bernardino, Kalifornien, ansässige Konzern befindet sich inmitten eines Umbaus, der als Experience of the Future (EOTF) bezeichnet wird. Die Transformation beinhaltet Ladenumbauten, die digitale Erlebnisse in den Mittelpunkt stellen.

