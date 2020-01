BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht bei der Arbeit ihrer Regierung Luft nach oben - stellt sich aber hinter ihre aktuellen Kabinettsmitglieder. "Die Kanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen und Ministern gut und gerne zusammen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. An manchen Stellen könne die Regierung gewiss an "Tempo und Dynamik zulegen", erklärte er aber zugleich und nannte als Beispiel die Digitalisierung.



CSU-Chef Markus Söder hatte eine Umbildung der Bundesregierung für die zweite Hälfte der Wahlperiode gefordert. "Das ist wie im Fußball: In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften. Wir sollten daher bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern", hatte er der "Bild am Sonntag" gesagt. Er nannte keine Namen auszutauschender Minister, sagte aber: "Für die Union muss das Thema Innovation und Wirtschaft an erster Stelle stehen."/tam/DP/jha