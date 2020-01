Über den Jahreswechsel ist der Kurs unserer Empfehlung Scanship explodiert. Wir nutzen die Gelegenheit und heben den Stopkurs an, um die Gewinne zu sichern. Nicht nur wegen Scanship mausert sich Norwegen zunehmend zu einem wirtschaftlichen Vorreiter. Im Land der Fjälls und Fjorde ist schon fast jedes zweite neue Fahrzeug elektrisch. Es gibt mehrere interessante Investments. Lesen Sie in unserem Depotupdate, wie Sie in Ihrem Depot davon profitieren können.

ISIN: NO0003054108

