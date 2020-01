Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch zu Beginn des neuen Jahres spielen politische Ereignisse abermals eine wichtige Rolle für die globalen Kapitalmärkte, so die Analysten von Postbank Research. Nachdem Russland und die Ukraine ein Abkommen über den künftigen Gastransit in die EU unterzeichnet hätten, hätten die Börsen in Moskau und Kiew dies mit Kursgewinnen quittiert. ...

