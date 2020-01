Las Vegas (ots/PRNewswire) - Das HDMI Forum gibt außerdem bekannt, dass für neue Kabel das Ultra-High-Speed-HDMI-Zertifizierungsetikett zur Authentifizierung und Verifizierung vorgeschrieben ist.Um die Qualität von Ultra-High-Speed-HDMI-Kabeln, die auf den Markt kommen, zu gewährleisten und 4K- und 8K-Video, HDR, VRR, eARC und alle anderen HDMI 2.1-Funktionen zu unterstützen, hat HDMI Forum, Inc. heute ein verbindliches Zertifizierungsprogramm für alle Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel angekündigt. Die Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel-Zertifizierung umfasst Tests, um die aktuellen EMI-Anforderungen zu erfüllen und Funkstörungen zu minimieren. Alle zertifizierten Kabel jeder Länge müssen die Zertifizierungsprüfung bei einem HDMI Authorized Testing Center (ATC) bestehen. Nach der Zertifizierung muss an jeder Verpackung der Kabel ein Ultra-High- Speed-HDMI-Zertifizierungsetikett angebracht werden, mit dem die Verbraucher über den Zertifizierungsstatus des Produkts informiert werden."Das Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle Funktionen und Fähigkeiten der HDMI 2.1-Spezifikation von einem Quellgerät auf ein Display übertragen werden. Für das HDMI-Ökosystem ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel der HDMI 2.1-Spezifikation entsprechen", so David Glen von Advanced Micro Devices, Inc. und Präsident des HDMI Forums. "Die vorgeschriebenen ATC-only-Zertifizierungsanforderungen des HDMI Forums sollen sicherstellen, dass die Kabel der HDMI 2.1-Spezifikation entsprechen. Das fälschungssichere Ultra-High-Speed-HDMI-Zertifizierungsetikett und das Scan-Ergebnis bieten einen sichtbaren Nachweis dafür, dass ein Produkt die Anforderungen des HDMI Forums erfüllt."Über 140 Kabelhersteller nehmen an dem bestehenden Premium-Zertifizierungsprogramm teil, und Wiederverkäufer vertrauen inzwischen auf das Etikett zur Fälschungssicherheit, regelmäßige Kabelprüfungstests und die Scan-App zur Überprüfung der Lieferkette. Die neue Programmerweiterung wird in Kürze verfügbar sein, und Anwender der HDMI-Technik werden bei der Einführung entsprechend informiert.Dieses Programm wird vom autorisierten Vertreter des HDMI Forums, HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA), als Teil des bestehenden Zertifizierungsprogramms betrieben. "Die Branche verfügt über fünf Jahre Erfahrung mit dem HDMI Premium-Zertifizierungsprogramm. Viele Hersteller von HDMI-Kabeln testen und zertifizieren bereits ihre High-Speed-HDMI-Kabel und bringen die fälschungssicheren Etiketten an", so Rob Tobias, CEO von HDMI LA. "Die Erweiterung dieses Programms um die neuen Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel bietet eine nahtlose Verifizierung."Über HDMI Forum, Inc.HDMI Forum Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen ohne Gewinnabsicht und umfasst die weltweit führenden Hersteller von Verbraucherelektronik, Personal Computern, Mobilgeräten, Kabeln und Komponenten. Als offener Fachverband ist es das Ziel des HDMI Forums, eine stärkere Beteiligung der Industrie an der Entwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern und das Ökosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern. Weitere Informationen zum HDMI Forum oder um ein Mitglied zu werden, finden Sie unter www.hdmiforum.org.Über HDMI Licensing Administrator, Inc.HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vom HDMI Forum ernannte Agent, um die Version 2.1 der HDMI-Spezifikation zu lizenzieren und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zur Lizenzierung früherer HDMI-Spezifikationen. HDMI LA bietet Marketing-, Werbe-, Lizenz- und Verwaltungsdienste an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org.Der Stand von HDMI LA auf der CES befindet sich in LVCC South Hall 1, Stand 20220 und bietet Demonstrationen der HDMI 2.1-Technologie und Prototypen von Ultra-High-Speed-HDMI-Kabeln.Grafikdatei für Download verfügbar: Das Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ultra High Speed HDMI-Zertifizierungslabel www.hdmi.org/press/pressresourcesDie Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium HDMI Cable Certification Program, Ultra High Speed HDMI, Ultra High Speed HDMI Cable Certification Program, Ultra High Speed HDMI Certification Label, das Ultra High Speed HDMI Cable-Logo und das HDMI-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/609706/HDMI_Logo.jpgPressekontakt:MEDIENKONTAKT FÜR DEUTSCHLAND: Christine Vogl-KordickChris Cross RelationshdmiLA@chriscrossrelations.de+49 172 86 50 982Brad BramyHDMI Licensing Administrator, Inc.bbramy@hdmi.orgOriginal-Content von: HDMI Licensing Administrator, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128819/4484747