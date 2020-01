Der Börsenstart der TeamViewer Aktie ist aus heutiger Sicht gut gelaufen, der Wert der Aktie konnte sich auf jeden Fall steigern. Das Unternehmen bietet Videoübertragungen des Bildschirms an und ist damit aus der IT-Fernwartungsindustrie kaum mehr wegzudenken. In den letzten drei Monaten hat die TeamViewer Aktie rund 20 % an Wert hinzugewonnen. Der aktuelle Börsenwert wird auf 5,87 Mrd. Euro beziffert. Mit mehr als 2 Mrd. Installationen ist TeamViewer in seinem Sektor auf jeden Fall der Platzhirsch. ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...