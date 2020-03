von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDas Geschäft profitiert von den Auswirkungen des Coronavirus - so spekulierten viele Anleger in den vergangenen Tagen. Den jüngsten Kursaufschwung der Aktie nutzte nun der britische Finanzinvestor Permira. Rund 22 Millionen Aktien aus seinem Bestand wurden zum Durchschnittspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...