Altech Chemicals hat seine vor Weihnachten angekündigte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und 2,8 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt. Der Bau der HPA-Fabrik in Malaysia kommt unterdessen planmäßig voran.

2,8 Mio. Dollar eingesammelt

Altech Chemicals (0,10 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) hat heute den erfolgreichen Abschluss seiner vor Weihnachten angekündigten Finanzierungsrunde gemeldet. Demnach sammelte das Unternehmen 2,8 Mio. australische Dollar bei seinen Investoren ein. Der Platzierungspreis für die ab 8. Januar handelbaren Aktien lag bei 0,0975 AUD. Laut Vorstandschef Iggy Tan haben sich rund 300 Aktionäre an dem Financing beteiligt. Der CEO teilte zudem mit, dass man beim Bau der HPA-Fabrik in Malaysia planmäßig vorankommt. Aktuell stehen die Arbeiten an der Elektrik der Anlage im Vordergrund. Für die Fabrik hate Altech erst vor Kurzem eine Steuerfreiheit auf zehn Jahre bewilligt bekommen (mehr hier).

HPA: Rasanter Nachfrage- und Preisanstieg

Altech Chemicals hatte in diesem Jahr mit dem Bau der HPA-Fabrik begonnen. Bei HPA handelt es sich um hochreines Aluminiumoxid, dass ...

