Während die meisten Großbanken Jobs zusammenstreichen baut Citi aus: Das Geldhaus sucht Programmierer und Datenspezialisten für ihre Investmentbank.

Die Citigroup will in diesem Jahr 2.500 Programmierer und Datenspezialisten für ihre Investmentbank einstellen. Man suche Experten von New York bis ins indische Chennai, sagt Stuart Riley, Chef des Bereichs Operations und Technologie bei der Institutional Clients Group der Bank. Die Neuzugänge würden unter anderem für Projekte im Bereich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere benötigt.

Der Stellenzuwachs sollen dem Sales-Bereich eine effizientere Kundenbetreuung ermöglichen. "Die Technologie ergänzt die menschliche Arbeit durch bessere Nutzung von Daten", sagte Riley am Citigroup-Standort im Gespräch mit Bloomberg. Wohin der Trend geht, zeigt ein Blick auf die Handelsorders: Rund drei Viertel gingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...