BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat sich nach größeren Stromausfällen in Großbritannien zur freiwilligen Zahlung von 4,5 Millionen Pfund (rund 5,3 Millionen Euro) bereiterklärt. Der DAX-Konzern habe sich mit dem britischen Stromregulierer Ofgem geeinigt, bekräftigte RWE am Montag. Bei dem Stromausfall am 9. August vergangenen Jahres war das Gaskraftwerk Little Barford in Bedfordshire ausgefallen, wie der britische Regulierer bereits am Freitag unter Berufung auf eine Untersuchung mitgeteilt hatte. Während des Stromausfalls mussten mehr als eine Million Menschen in England und Wales im Dunkeln ausharren. Zahlreiche Züge fielen aus.

Ursache war nach RWE-Angaben ein Blitzeinschlag auf eine Übertragungsleitung, wodurch die Anlage keinen Strom mehr produzieren konnte. Laut dem Unternehmen hätten die technischen Probleme zwar schnell gelöst werden können. "In Verbindung mit dem Ausfall eines weiteren großen Stromerzeugers und einer signifikanten Erzeugungsquelle auf lokaler Ebene gingen die Leistungsverluste jedoch über die Sicherheitsreserven des Stromnetzbetreibers hinaus", teilte ein Pressesprecher mit.

Ein Blitz war während des Gewitters auch in eine Offshore-Windanlage des dänischen Energieversorgers Orsted außerhalb der Yorkshire-Küste eingeschlagen. Kleinere Energieversorger konnten die Ausfälle nicht schnell genug kompensieren. Orsted erklärte sich nach Ofgem-Angaben ebenfalls zu freiwilligen Zahlungen von 4,5 Millionen Pfund bereit. Der Ausfall sei somit einer von vielen Faktoren gewesen, die zum Stromausfall führten, betonte RWE. Im Zuge der Untersuchungen erklärte sich auch ein dritter Versorger, die UK Power Networks, wegen eines technischen Regelverstoßes zur Zahlung von 1,5 Millionen Pfund bereit. Die 10,5 Millionen Pfund der drei Versorger gehen in den Entschädigungsfonds von Ofgem.

Der Regulierer betonte, alle Parteien hätten "vollumfänglich" bei den Untersuchungen kooperiert. Ofgem-Chef Jonathan Brearley bezeichnete die Zahlungen der Unternehmen als "richtig". Der Vorfall habe gezeigt, wie viel Störung und Stress ein solcher Stromausfall für Kunden bedeuten könne.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2020 10:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.