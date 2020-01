Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Koblenz (pta004/06.01.2020/17:04) - Der Vorstand der TC Unterhaltungselektronik AG und die Geschäftsführung der UAC Holding GmbH haben heute eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Absichtserklärung vom 5. August 2019 zur geplanten Verschmelzung der UHC Holding GmbH auf die TC Unterhaltungselektronik AG weiterhin Bestand hat. Die Verschmelzung soll nach den aktuellen Plänen im Jahr 2020 umgesetzt werden. Einzelheiten insbesondere zu Bewertungen und Umtauschverhältnis werden in den nächsten Monaten geprüft.



