06.01.2020 - Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) gibt die Unterzeichnung von zwei neuen Mietverträgen für Objekte in Frankfurt und Wiesbaden bekannt. Beide Gebäude gehören zu alstrias Entwicklungsportfolio. alstria hat zwei neue substanzielle Mietverträge für die Entwicklungsobjekte in der Gustav-Nachtigal-Str. 3+5 (Wiesbaden) und Solmsstr. 27-37 (Frankfurt) abgeschlossen. Mit den neuen Mietverträgen sind beide Gebäude langfristig und vollständig an öffentliche Mieter vermietet. Die kombinierten jährlichen Mieterträge für die 60.000 Quadratmeter umfassende Fläche betragen EUR 14,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...