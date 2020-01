Las Vegas (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (https://www.quectel.com/), ein global führender Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, gab heute bei der CES 2020 eine Reihe neuer Kommunikationsmodule bekannt, die für den 5G-vernetzten Automobilsektor bestimmt sind. Zu Quectels neuen Modulen für die Kfz-Klasse zählen das AG550Q (https://www.quectel.com/product/ag550q.htm), ein neues 5G New-Radio (5G NR) Sub-6GHz Modul, das speziell für C-V2X Einsatzbereiche entwickelte AG215S Automobil-EAP-Modul und das AF50T WLAN-Modul. Alle drei Module basieren auf Qualcomm Automotive Wireless Solutions von Qualcomm Technologies, Inc., einem Geschäftszweig von Qualcomm Incorporated. Sie wurden für Multi-Gigabit-Cloudverbindungen, besseren Service vor Ort und erhöhte Sicherheit konzipiert, um die steigenden Anforderungen aus Gebrauchsmodellen in vernetzten Autos und beim autonomen Fahren zu erfüllen.Das AG550Q 5G-NR-Modul, das sowohl den NSA- als auch SA-Modus unterstützt, beruht auf der für AEC-Q100 qualifizierten Qualcomm® Snapdragon Automotive 5G-Plattform. Es erfüllt die IATF 16949 Anforderungen und befolgt Qualitätsprozesse aus der Automobilbranche wie APQP und PPAP, um den anspruchsvollen Vorschriften für Geräte im Kraftfahrzeugbereich gerecht zu werden.Durch Einsatz der 3GPP Technik, Rel. 15, unterstützt das AG550Q hohe Geschwindigkeiten und eine extrem niedrige Latenz, um in kritischen Einsatzbereichen eine erhöhte Sicherheit und Quality-of-Service zu gewährleisten. Das Multi-Modus-Modul 5G NR ist abwärtskompatibel mit vorhandener 4G-, 3G- und 2G-Technologie. So kann sichergestellt werden, dass Autos weiter vernetzt bleiben, ganz gleich, wohin sie sich im Netz bewegen.Das Quectel AG550Q-Modul ist mit leistungsstarken Cyber-Security-Funktionen ausgestattet, darunter ein Firmware-sicherer Startablauf, Trusted Execution Environment (TEE), einer Firewall im Netzwerk, SELinux starker Zugriffskontrolle, TLS/SSL Sicherheitsprotokollen und mehr.Das AG550Q-Modul befindet sich gegenwärtig in der technischen Probephase, während die Erprobung des AG215S noch im Januar 2020 beginnt. Alle drei Module stehen bei der CES am Quectel-Stand Nr. 2601 zur Ansicht bereit.Den Text in Gesamtlänge finden Sie auf der Quectel Website: https://www.quectel.com/infocenter/news/611.htmInformationen zu QuectelQuectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Börsenkürzel: 603236.SS) ist der global führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und erfasst in seinem breiten Produktangebot die neuesten Wireless-Technologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS. Als erfahrener IoT-Technologieentwickler und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, Dienste für IoT-Mobilfunkmodule zentral bereitzustellen. Quectel Produkte wurden weitläufig im IoT-/M2M-Sektor eingesetzt, darunter für Mobilzahlung, Telematik und im Verkehrswesen, vernetzte Energie, vernetzte Städte, Sicherheit, Wireless Gateways, in der Industrie, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und in der Überwachung von Gelände und Natur. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail von info@quectel.com oder durch den Aufruf der Quectel Website (https://www.quectel.com/), auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFiA-3n069LzwAAAW96-4awdN1YwWlTHUMXednhgDWFcr6xxfGlqDPLcDLuPVEhgw_IyfjQLEVUx3-SMQHAsCyRnX8J-ITHbEXFagGPQ-s-_HAlzbfn6Rsdr1z5iUnJp8IqxO4=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fquectel-wireless-solutions%2F), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).Pressekontakt:Ashley Liu+86-551-6586 9386*8016media@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/4484900