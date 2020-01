Netflix - der Streaming-Pionier zeigt wieder Stärke!

Bottom-Fishing Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Netflix war in der Vergangenheit der Gewinner der Umstellung von klassischem Fernsehen auf Streaming-Dienste. Nun hat Netflix aber massive Konkurrenz von Apple, Amazon und Walt Disney bekommen, die mit ihren eigenen Streaming-Diensten am Markt sind. Bei der Veröffentlichung der Q2-Zahlen im Juli 2019, enttäuschte Netflix die Anleger. Die Aktie stürzte um rund 10 Prozent ab und fiel danach bis fast 250 USD. Jetzt hat sich die Aktie wieder bis 338 USD nach oben gearbeitet. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.Netflix notiert über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50. Bevor der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 338 USD erfolgt, sollte die Aktie noch 2-3 Tage seitlich konsolidieren. Hier würden wir dann ein attraktives Setup bekommen. Danach könnte eine dynamische Bewegung nach oben erfolgen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Breakout bei 338 USD vollziehen würde. Hier ist auf Intraday Setups zu achten. Der Stopp würde bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze gehen, defensivere Trader können der Aktie auch mehr Luft geben und wählen den Bereich des EMA 20 bei 320 USD.Meine Meinung zu Netflix ist bullisch