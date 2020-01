Sondermeldung zur ad-hoc: Extreme Zugewinne erwartet, die sich jetzt schon abzeichnen...

Anzeige / Werbung

Nach Wiederaufnahme des Handels nach Meldung: Gewaltiger Deal verbindlich im Term Sheet unterzeichnet! +++ Über Nacht zum CBD-"Monster" +++ Rund 30 Mio. Dollar (US) Umsatz und PROFITABEL +++ Heftige Reaktion erwartet

Das waren äußerst ereignisreiche Tage und Stunden. Am Freitagabend nach Börsenschluss lancierte die kanadische Mota Ventures eine absolute Mega-Ad-hoc, bevor die kanadischen Börsenbehörden die Aktie dann schließlich vom Handel aussetzten. Der lancierte Deal war wohl so groß, dass die Behörden Rückfragen hatten. Am Montag am späten Abend wurde dann die Aussetzung wieder aufgehoben und Mota Ventures lieferte weitere Details zur geplanten Akquisition, die es in sich haben.

Ja, in der Tat war die Meldung wohl mit Abstand einer der größten Deals von denen, die in den letzten Monaten in der Cannabisbranche über die Newsticker liefen. Die kanadische Mota Ventures gab eine wirklich gewaltige Multimillionen-Transaktion bekannt. Der Term Sheet, der über die Akquisition eines Unternehmens mit ganz erheblichen Millionenumsätzen unterzeichnet wurde, ist auch keine Absichtserklärung, sondern VERBINDLICH.

First Class CBD heißt die Unternehmenssparte des US-amerikanischen Unternehmens Unified Funding, welches zu 100% an die kanadische Mota Ventures geht. Wie wir nun am Montagabend erfahren durften, belief sich der Jahresumsatz dank des Vertriebs der First Class CBD-Produkte bis Ende November 2019 auf fast 40 Mio. Dollar (CDN; bzw. 30 Mio. USD). Und es kam noch besser: Zusätzlich gab Mota Ventures am Montagabend auch die Gewinnmarge bekannt, die bis dahin bei 9,5% lag. - Hiervon dürfen selbst viele größere Mitbewerber von Mota Ventures bislang nur träumen.

Anleger können jetzt wohl mit einer heftigen Reaktion im Dienstagshandel rechnen. An der Heimatbörse in Kanada konnte nur noch kurze Zeit gehandelt werden, und dennoch gab es bereits einen gewaltigen Andrang.

Fast 1 Mio. Aktien gingen binnen kürzester Zeit um und der Kurs legte um fast 20% zu. Was glauben Sie, was nun am Dienstag passieren wird, wenn es für Mota Ventures einen vollen Handelstag gibt!? Wir meinen, dass mit den jetzt lancierten Meldungen ein Neubewertungsprozess begonnen hat, von dem Anleger in der nächsten Zeit ganz erheblich profitieren könnten.

Mota Ventures*

WKN: A2PWJ7

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News:

MOTA VENTURES SIGNS BINDING TERM SHEET TO ACQUIRE FIRST CLASS CBD

und

MOTA VENTURES PROVIDES UPDATE ON ACQUISITION OF FIRST CLASS CBD

First Class CBD ist in Nordamerika ein Marktführer im CBD-Onlinehandel. Bis zum 30.11.2019 konnte Unified mit dem Vertrieb der Produkte von First Class CBD Umsätze in Höhe von rund 30.000.000 US-Dollar generieren und arbeitet zudem auch noch profitabel, wie aus dem Statement des Mota-CEOs Joel Shacker hervorgeht:

"First Class hat durch hohe Umsätze und Gewinne gezeigt, dass es eine Führungsrolle im CBD-Markt der USA einnimmt. Wir sind überzeugt, dass dieser Neuerwerb unsere Position als eines der bedeutendsten Cannabisunternehmen der CBD-Branche weiter festigt und uns bei der Umsetzung unserer Pläne, uns als internationale CBD-Marke zu etablieren, maßgeblich unterstützen wird."

Quasi über Nacht wird somit aus Mota Ventures eines der weltweit führenden CBD-Unternehmen

Die Firma First Class CBD mit Sitz in Wyoming ist Anbieter einer CBD-Hanföl-Rezeptur, die dem Anwender den therapeutischen Nutzen von Hanf ermöglicht. Das in diesem Produkt enthaltene Hanföl stammt aus Hanf, der in den Vereinigten Staaten angebaut wird. Bei einem besonderen Extraktionsverfahren bleiben alle heilsamen Eigenschaften des Hanfs erhalten. First Class CBD verfügt über ein überzeugendes Produktsortiment bestehend aus CBD-Öl-Tropfen, CBD-Fruchtgummis, schmerzlindernden CBD-Cremes und einem CBD-Hautserum. Mehr Infos: https://www.firstclasscbd.com

Bye-bye Penny Stock schon am Montag?

Die Aktie von Mota Ventures handelt derzeit noch als Penny Stock an der kanadischen Börse. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass das Papier sehr kurzfristig (womöglich schon am Dienstag) die Kurssphären von unter einem Dollar verlassen sollte, denn selbst ein Kursplus im dreistelligen Prozentbereich ist ob dieser gewaltigen Meldung keineswegs unwahrscheinlich. Unserer Meinung nach sollten Anleger im Dienstagshandel eine Position ins Depot legen, und dies wahrscheinlich auch schon vor der Wiederaufnahme des Handels an der Heimatbörse in Kanada. Denn diese reagierte bereits innerhalb kürzester Handelszeit äußerst heftig.

Aktie sehr liquide an Heimatbörse

Überhaupt gehört die Aktie von Mota Ventures derzeit zu den mitunter liquidesten Cannabis-Mircocaps an der kanadischen Börse (Canadian Securities Exchange). Seit Erstnotiz von Mota Ventures Anfang Dezember gehört die Aktie zu den Top-Performern der Branche. Anleger könnten bei Kursen von unter 1,00$ jetzt noch ein richtiges Schnäppchen machen, denn mit Abschluss der First Class-Akquisition könnte die Aktie gar kurzfristig bei Kursen von von 3,00 bis 4,00$ notieren und wäre wahrscheinlich hinsichtlich des extremen Wachstumspotenzial des internationalen CBD-Marktes immer noch günstig bewertet, denn dann sprächen wir circa von einem KUV von 10 (basierend auf dem aktuellen Aktienkapital). Unseres Erachtens sollte die jetzt verkündete Akquisition eine wohl länger anhaltende Rallye auslösen.

Markteintritt in Spanien pendent

All das beinhaltet aber noch nicht die erst vor wenigen Wochen angekündigte Akquisition des spanischen CDB-Unternehmens Sativida. Zwar ist mit Sativida im Gegensatz zu dem Deal mit First Class CDB bislang "lediglich" eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, jedoch rechnen wir auch hier mit einer baldigen definitiven Übernahmevereinbarung. Die spanische Sativida ist ein führendes europäisches zertifiziertes Bio- und Öko-CBD-Unternehmen und verkauft bereits hochwertige Bio-CBD-Produkte in Europa, allem voran in Spanien, aber auch in Deutschland sind die Sativida-Produkte schon zu haben: Öle, Cremes, Kristalle und Samen.

Die Umsätze des aufstrebenden Unternehmens sind seit Gründung im Jahr 2016 laut Meldung von Mota Ventures jeden Monat um 20% Prozent gestiegen. Mit der wahrscheinlich fix folgenden Sativida-Akquisition besteht somit ein großer zusätzlicher Hebel für die nächsten Tage und Wochen.

Übrigens: Der verbindliche Term Sheet über die First Class CBD-Akquisiton besagt, dass der verkaufende Part Aktien zu einem festgelegten Wert von 0,80$ (CDN) als "Kaufwährung" akzeptiert. Der Aktienkurs notierte am Freitagabend noch ganz deutlich unter diesem Niveau. Erfahrene Anleger wissen, dass zumeist eher ein Durchschnittswert der letzten 30-90 Tagen als Richtwert genommen wird und somit eher unter dem aktuellen Kurs liegt. - Hier ist genau das Gegenteil der Fall, was dafür spricht, dass das Unified-Management in die Fähigkeiten des Mota-Managements vertraut.

Mota Ventures will sich bereits kurz- bis mittelfristig als DER führende CBD-Konzern positionieren. Während man die mitunter erfolgreichsten privaten CBD-Unternehmen in den USA und Europa zusammenkauft, setzt man in Sachen "Rohstoffe" auf den Eigenanbau. Und dieser ist nicht nur in einer besonders hohen Qualität geplant, sondern wird auch dort betrieben, wo die Margen aufgrund erstklassiger Bedingungen besonders hoch sind:

Anbau in Kolumbien: Ehemaliger Exportminister für Mota aktiv

Mota Ventures ist aktuell hauptsächlich in einem ganz besonders aufstrebenden Markt für den Cannabisanbau tätig, nämlich in Kolumbien. Einige Unternehmen versuchen dort ihr Glück, aber Mota kann hier im speziellen mit Personalien punkten, die einen Erfolg in Kolumbien mehr als nur sehr wahrscheinlich erachten lassen. Der ehemalige Exportminister des Landes sitzt im Advisory Board und so auch einer der erfolgreichsten Unternehmer Kolumbiens: Felipe Baptiste ist einer der bekanntesten Geschäftsleute in Kolumbien und Südamerika. Während seiner Zeit als CEO von "El Corral", einer kolumbianischen Burger-Kette, hat er das Unternehmen zum erfolgreichsten Restaurant des Landes ausgebaut.

Mota Ventures hat sich auf seine Fahnen geschrieben, den CBD-Markt weltweit zu penetrieren. Man will nicht nur mit eigenen starken Marken an den Start gehen, sondern durch eigenen Anbau in Kolumbien tatsächlich auch die maximal möglichen Margen in der Branche erzielen. Kolumbien ist bekannt für die besonders kosteneffizienten Anbaumöglichkeiten.

"Cannabis gedeiht in Kolumbiens äquatorialem Klima hervorragend. Denn die gleichmäßige Sonneneinstrahlung, die gemäßigten Bedingungen und beständige Niederschläge machen den kostengünstigen Anbau im Freien nahezu mühelos. So wird Cannabis seit Jahrzehnten von verschiedenen illegalen Gruppen in Kolumbien angebaut. Dies bedeutet auch, dass es einen Arbeitskräftepool mit generationenübergreifendem Fachwissen gibt. In Verbindung mit den niedrigen Lohnkosten, dem klaren regulatorischen Umfeld und der langen Geschichte des Cannabisanbaus in Kolumbien unterstreicht dies den bedeutenden Wettbewerbsvorteil, den die Äquatornation besitzt. Schätzungen zufolge können Landwirte in Kolumbien legal Cannabis zu einem Bruchteil der Kosten kanadischer Landwirte produzieren." - Quelle: Leafly

Auch die großen Milliardenkonzerne der Branche wie Canopy oder Aphria haben das Potenzial in Kolumbien bereits für sich erkannt und im großen Stil investiert. Mit der Personalie, die Mota Ventures zur Seite steht, hat das Unternehmen aber definitiv schon einmal ein Alleinstellungsmerkmal. Motas 2,5 Hektar großes Grundstück in Kolumbien bietet das ganze Jahr über optimale Wachstumsbedingungen und Zugang zu allen erforderlichen Infrastrukturen. Der Standort befindet sich circa zwei Stunden außerhalb von Bogota, 20 Minuten von der Freihandelszone und 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt.

Bereits lizensiert!

In Phase 1 des Business Plans soll nun ein über 5.500 Quadratmeter großes Gewächshaus auf dem neuesten Stand der Technik mit einer Kapazität von mehr als 14.000.000 Gramm pro Jahr fertiggestellt werden und außerdem ein Ausbau der Extraktionsanlagen des Unternehmens erfolgen. Zudem soll auch eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Guasca (Kolumbien) fertiggestellt werden, die für die Registrierung von Saatgut auf den lizenzierten Flächen verwendet werden soll. Das 100%ige Tochterunternehmen Ihuana S.A.S ist für den Anbau und die Verarbeitung von nicht psychoaktivem Cannabis in Kolumbien bereits lizensiert!!

Weitere Akquisitionen: "Umsätze und Profit zählen"

Mota-CEO Joel Hacker erklärte schon vor Weihnachten, dass man bereits weitere Markenakquisitionen anpeilt, Unternehmen, die mit erheblichen Umsätzen daherkommen sollen. Genaueres "konnte und durfte" der Manager aber aktuell zu dem Zeitpunkt nicht verraten. "Aber ja, das ist unsere Strategie. In Zeiten wie diesen zählen vor allem Umsätze und Profit in der Branche.", erklärte Shacker. Nun, nach der jetzt lancierten Meldung, dürfen sich Anleger tatsächlich über die gewaltige Überraschung freuen. Denn mit einer Akquisition eines so besonders großen Ausmaßes hat dann wohl doch niemand gerechnet.

CBD: In Europa besser etabliert als Cannabis

Mota Ventures hat sich voll und ganz dem internationalen CBD-Markt verschrieben. CBD-Produkten wird von Experten ein unglaublich großes Marktpotenzial bescheinigt. Wie BDS Analytics und Arcview Market Research in diesem Jahr in einer Studie schrieben, könnte der US-Markt für entsprechende Produkte bis zum Jahr 2024 ein Volumen von 20 Mrd. USD erreichen. Aber auch für Europa wird enormes Potenzial prognostiziert: Der CBD-Markt "hat sich in den europäischen Staaten deutlich stärker etabliert als medizinisches Cannabis", heißt es in einem Bericht der Brightfield Group. "CBD wird bei den Europäern sowohl als Wellness-Produkt als auch als Tabakersatz angesehen." Brightfield prognostiziert, dass der europäische CBD-Markt von 318 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 auf fast 1,7 Mrd. US-Dollar bis 2023 ansteigen wird.

Unsere Einschätzung:

Der jetzt lancierte Millionendeal sollte bereits kurzfristig eine heftige Kursrallye auslösen. Das Unternehmen wird mit der Akquisition von First Class CBD ein besonderes Alleinstellungsmerkmal haben. Zudem dürfte die Akquisition auch international diverse Mainstream-Medien interessieren. Die Aktie von Mota Ventures gehörte an der Heimatbörse in Kanada (CSE) jüngst ohnehin schon zu den liquidesten Aktien und stieß von Anfang an seit Erstnotiz Anfang Dezember auf ein überdurchschnittlich großes Interesse der Cannabisanleger. Wir glauben, dass es äußerst sinnvoll sein sollte, am Dienstag bereits vor Wiederaufnahme des Handels an der Heimatbörse in Kanada eine Position im Depot zu haben. In Deutschland kann die Aktie u.a. in Frankfurt oder auf Tradegate gehandelt werden.

Webseite: www.motaventures.com
Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Webseite: www.motaventures.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von Mota Ventures.

Enthaltene Werte: CA61972E1051