Lockheed Martin (LMT): fundamental solide und charttechnisch mit starker Unterstützung

Fundamental solide (Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,74) und charttechnisch mit starker Unterstützung.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US539830109412,2 Prozent Wachstum sprechen dafür, dass es bei Lockheed Martin richtig rund läuft. Mit dem Start ins Börsenjahr 2020 brach das Wertpapier mit einem Gap nach oben aus einer Tasse-mit-Henkel-Formation aus und ist momentan in einer Konsolidierungsphase.Der Konzern mit Hauptsitz im Betheseda im US-Bundesstaat Maryland besitzt ein breites Portfolio sowohl in der zivilen als auch militärischen Luft- und Raumfahrtechnologie sowie bei Waffensystemen und steht mit einem KGV von 17,74 grundsolide da. Er ist der größte Rüstungskonzern der Welt. Tatsache ist, dass der Aktienkurs profitiert, sobald rundum den Globus – wie aktuell mit dem Iran - politische Spannungen auftauchen, die das Geschäft beleben könnten.Schön wäre es, wenn der Kurs an das Gap möglichst nahe herankäme, die Lücke aber nicht verletzen würde. Ein anschließender Breakout könnte sehr vielversprechend sein. Idealtypisch haben wir das Kaufsignal bei 407,60 USD und den Stopp Loss bei 402,60 USD eingezeichnet. Bis zum Allzeithoch bei knapp unter 418 USD läge das Chance-Risiko-Verhältnis bei 2:1. Es ist aber gut möglich, dass der Kurs bald darüber hinausschießt. Lockheed meldet am 28. Januar wieder Quartalszahlen, unseren Swingtrade sollten wir bis dahin in trockenen Tüchern haben.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LMT.

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten