The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA NS0J XFRA DE000A1R0V48 NIEDERS.SCH.A.13/20 A.832 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0UP1 LB.HESS.THR.CARRARA01D/13 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0VPS9 LBBW STUFENZINS 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US058498AU01 BALL 15/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0N5R5 DEKA GM ANL DL 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB0YB3 LB.HESS.THR.CARRARA07D/13 BD01 BON EUR NCA XFRA US045167DT73 ASIAN DEV. BK 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US14912L6Y28 CATERP.FIN.SER. 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US63254AAT51 NATL AUSTR. BK 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US6325C1CJ69 NATL AUSTR. BK 17/20 FLR BD01 BON USD NCA TMQE XFRA US89236TEJ07 TOYOTA MOTOR CRD 18/20MTN BD01 BON USD NCA XFRA US89236TEK79 TOYOTA MOTOR CRED18/20FLR BD01 BON USD NCA BL8B XFRA XS1330978211 BALL 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1547364098 KOMMUNEKREDIT 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA CA95751DAJ15 WESTCOAST ENERGY 2020 BD02 BON CAD NCA XFRA US29874QCV41 EUR. BK REC.DEV.16/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US858119BC38 STEEL DYNAMICS 15/21 BD02 BON USD N