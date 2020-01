FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.01.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01

NXHA XFRA ZAE000221370 AFRICAN PHOENIX I.RC-,025

1H9 XFRA GB00BYP36B44 GETBUSY PLC LS-,0015