Ulm (ots) - 1, 2, 3... SLIME SPLASH! Der Countdown läuft! Nur noch wenige Wochen vor der 1. Slime-Messe im Ulmer Blautal-Center haben die Veranstalter eine besondere Überraschung für die Besucher: Alle Ganztageskarten-Inhaber können kostenlos an einem Slime-Workshop teilnehmen, um die unendlichen Verarbeitungsmöglichkeiten der schleimigen Masse kennen zu lernen.Bei fünf Themen-Workshops werden verschiedene Slime Arten hergestellt. Sie finden über den Tag verteilt von 11 bis 18 Uhr statt. Angeleitet werden die DIY-Workshops von den 22 Slimern, die aus ganz Deutschland und Österreich angereist sind, um auf der SLIME SPLASH ihre fantasievollen Kreationen vorzustellen.Das Rezept scheint einfach: Man nehme Rasierschaum, Kontaktlinsenlösung und Natron und vermenge es. Doch nur die Profis wissen, wie es richtig geht: Clay oder Clear, Cloud oder Crunchy, Glossy oder Thick oder doch lieber Butter Slime? Auf der SLIME SPLASH findet man sie nicht nur in der Slime Shops, sondern kann sie auch selbst in Anleitung herstellen!Auch an den WORK-STATIONS wird geslimt: mit Slime Kits der Marke ELMER'S und unzähligen Düften, Farben und Toppings sind alle Messe-Besuchern - klein wie groß - eingeladen ihren Lieblingsslme zu kreieren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alle Materialien sind im Eintrittspreis enthalten und beim Kombi-Ticket ist selbst eine erwachsene Begleitperson inklusive.Besonderer Gast auf der SLIME SPLASH ist KiKA Moderator "Der Christian", besser bekannt als bester Freund vom KiKANiNCHEN. Er wird den ganzen Tag im Blautal-Center durch das bunte Programm führen.Tickets ab 19 Euro auf www.slimesplashulm.eventbrite.de (http://www.slimesplashulm.eventbrite.de) Alle Infos zur Messe auf www.slimesplash.de (http://www.slimesplash.de)Pressekontakt:Christian Luger, 0177 500 4488, c.luger@dieausstellungsmacher.deOriginal-Content von: Die AusstellungsMacher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138621/4484958