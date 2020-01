Und zwar fast komplett. Käufer ist eine Immobilienfirma, die anschließend das Ganze zerlegen wird. Entweder an Edeka oder Rewe, oder an Aldi bzw. Lidl, aber: Erstmals gerüchtet in Düsseldorf, dass Amazon, wie gestern bereits berichtet, an mindestens 4 oder 5 Real-Märkten Interesse zeigt. Das wäre der Einstieg von Amazon in den deutschen Markt. Erstaunlich: Metro verlor gestern - 3,9 %. Was steckt dahinter?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



