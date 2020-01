flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex sackte zum Wochenbeginn kräftig ab ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex sackte zum Wochenbeginn kräftig ab und tauchte kurzfristig stark unter die Marke von 13.000 Punkten. Das Tagestief lag immerhin bei 12.948,17 Punkten. Zum Xetra-Handelsende konnte der DAX seine Verluste etwas abbauen und schloss mit einem Minus von 0,70 Prozent bei 13.126,99 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,09 Mrd. Euro. Auch an den restlichen europäischen Börsenplätzen ging es durchweg abwärts. Der EuroStoxx50 verlor um 0,55 Prozent auf 3.752,52 Zähler. Bereits um 08:00 Uhr wurde gleich zum Wochenbeginn der deutsche Einzelhandelsumsatz für den November bekanntgegeben. Die Daten waren erfreulicherweise mit einem Anstieg um 2,1 Prozent wesentlich stärker ausgefallen, denn gemäß der Konsensschätzungen ging man nur von einem Plus von 1,1 Prozent aus. Die guten Daten konnten in einem "bearishen" Börsenumfeld jedoch nicht ihre positive Wirkung entfalten. Dies galt überwiegend auch für die im Nachgang ausgegebenen Einkaufsmanagerindies für das Dienstleistungsgewerbe im Dezember. Die Daten der Agentur Markit wurden unter anderem für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und auch für die USA ausgewiesen. Die Daten für Frankreich vielen erwartungsgemäß mit 52,4 Punkten aus, alle anderen Werte konnten positiv überraschen. Der US-Wert wurde mit 52,8 Punkten veröffentlicht und indizierte demnach eine leichte Aufhellung des US-Dienstleistungsgewerbes. Am Montag wurde zudem um 10:30 Uhr der Sentix-Konjunkturindex für den Januar publiziert. Dieser lag mit 7,6 Punkten deutlich oberhalb der Prognose von nur 2,6 Punkten. Auch die deutschen Pkw-Zulassungen wurden bekanntgegeben und gaben sich erfreulich stark, denn diese zogen im Gesamtjahr 2019 um rund 5 Prozent auf 3,61 Millionen Fahrzeuge an. An der Wall Street befanden sich die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 zunächst ebenfalls im Korrekturmodus, sie konnten ihre Verluste aber zwischenzeitlich ausbügeln. Zur Schlussglocke notierten sogar alle drei Leitindizes mit Zugewinnen. Auch den DAX zog es nachbörslich wieder bis auf rund 13.150 Punkte nordwärts.

Am heutigen Dienstag stehen um 11:00 Uhr die Dezember-Verbraucherpreise und der November-Einzelhandelsumsatz für den November für die Eurozone zur Veröffentlichung an. Aus den USA wird um 14:30 Uhr die November-Handelsbilanz ausgewiesen. Um 16:00 Uhr werden zeitgleich der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Dezember und der Auftragseigang der Industrie für den November publiziert. Nach dem US-Börsenschluss folgen um 22:30 Uhr noch die API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche. Von der Unternehmensseite werden keine relevanten Meldungen erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich Kursgewinne auf und auch die US-Futures kletterten durchweg. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.175 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Montag mit einem Kursverlust von 0,70 Prozent bei 13.126,99 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Hoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,85 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.156/13.220/13.298 und 13.426 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 13.092/13.014 und 12.887 Punkten auszumachen.

