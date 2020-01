Der Wirkstoffforscher Evotec kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) über eine Millionenzahlung freuen. Die Ende 2016 gestartete Allianz mit dem US-Konzern Celgene, der mittlerweile zu Bristol-Myers Squibb zählt, werde um bestimmte Zelllinien erweitert, teilte Evotec am Dienstag in Hamburg mit.Evotec erhält in diesem Zuge den Angaben zufolge sechs Millionen US-Dollar (5,34 Millionen Euro). Die Evotec-Aktien legen am Montagmorgen im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...