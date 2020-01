Lesen Sie im folgenden Link die heute veröffentlichte ASX Pressemitteilung von Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE, FRA: HM5): Cape Lambert Resources Limited - Loan Agreement Cape Lambert Resources Limited ("Cape Lambert" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es mit Plenkung Capital (Pte) Ltd ("Plenkung"), einer Investmentgesellschaft, die sich auf Rohstoffexploration und der Projektentwicklung im Rohstoffbereich fokussiert, eine Kreditfazilität in Höhe von $ 2,5 Mio. abgeschlossen hat. Die Direktoren von Cape Lambert sind aufgrund langfristiger Beziehungen, die Tony Sage zu Personen unterhält, die Plenkung finanzieren, und aufgrund von abgegebenen Erklärungen von den Vertretern davon überzeugt, dass Plenkung in der Lage ist, seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...