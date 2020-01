Die Lufthansa zeigt sich zuversichtlich gestimmt, dass sich das Passagierwachstum der vergangenen Jahre auch weiterhin fortsetzen wird. Dementsprechend wappnet sich das Unternehmen. So hat die Kranich-Airline in der vergangenen Woche angekündigt, im laufenden Jahr insgesamt 4.500 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.Rund 3.000 Stellen davon sollen in Deutschland entstehen. Über die Hälfte der neuen Beschäftigten sollen am Boden eingesetzt werden. Besonders in der IT-Sparte sowie in der Verwaltung ...

