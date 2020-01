UBS SPLITTET EUROP. VERMÖGENSVERWALTUNG IN 3 TEILE - BAUT BIS ZU 500 STELLEN AB BOC Aviation bestellt 20 Airbus A320neo Flugzeuge alstria office REIT- 60.000 Quadratmeter Vermietungserfolg sichert langfristige Mieteinnahmen von EUR 14,8 Mio Eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb beschert Evotec eine Zahlung von 6 Mio USD Nordex SE: Erfolgreiches Jahresendgeschäft in Europa: Nordex Group erhält Aufträge über 308 MW Fridays for Future ruft Siemens auf, Auftrag für Kohlemine in Australien abzulehnen , Welt Villeroy & Boch 2019 mit weniger Umsatz VW reicht Millionenklage gegen Ex-Zulieferer Prevent ein, Funke 4SC AG schließt Liefervereinbarung mit Merck KGaA ...

