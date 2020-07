Der DAX dürfte am Donnerstag den Ausbruchsversuch über die Marke von 12.350 Punkte wagen. Kommt es zum Break, sind die Intraday-Hochs der vergangenen vier Wochen jeweils die nächsten Zielbereiche. Die Vorgaben von der Wall Street sind gemischt, wobei der Dow Jones trotz guter Wirtschaftsdaten leicht an Boden verlor, der technologielastige Nasdaq Composite Index jedoch ein neues Allzeithoch markierte. Am Nachmittag erwarten die Anleger dann frische Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Alle aktuellen ...

