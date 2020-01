Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Datenkalender ist in den nächsten Tagen recht dünn bestückt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Heute stehe in den USA der ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im Fokus. Ein Anstieg in Richtung 55er-Marke werde allgemein erwartet. Umso gespannter würden die Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember am Freitag warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...