AMD wollte auf der CES einen spannenden Ausblick ins neue Jahr geben - und hat geliefert. Mit den am Dienstagmorgen auf der CES in Taiwan vorgestellten Mobile-Prozessoren präsentiert der US-Konzern eine weitere ernsthafte Bedrohung für den Marktführer Intel.Nach Desktop- und Server-Prozessoren greift AMD nun auch bei den Mobile-Chips seinen großen Konkurrenten an. In der Single-Thread-Leistung sollen die auf der Elektronik-Messe vorgestellten AMD-Chips vergleichbare Intel-Modelle um bis zu vier ...

