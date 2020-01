Robus gewährt einen Überbrückungskredit in Form eines Nachrangdarlehens für die abermals ins Straucheln geratene Munich Brand Hub - alleinige Gesellschafterin der Laurèl GmbH. Allerdings ist die Finanzspritze über 200.000 EUR an Bedingungen geknüpft. Heute außerdem in den News: MSIP gibt finales PNE-Übernahmeangebot bekannt und Nordex erhält zum Jahresende neue Aufträge. Munich Brand Hub AG erhält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...