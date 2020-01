Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die politische Verunsicherung, ausgelöst durch die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die zu Jahresbeginn dominierende Flucht in "sichere Häfen" bleibe das bestimmende Thema. Gleichwohl sollten eingehende Konjunktur- und Preiszahlen nicht unbeachtet bleiben. Vor allem die europäischen Inflationsraten seien am Vormittag von Interesse. Die Indikationen vonseiten der vorläufigen deutschen und französischen Verbraucherpreise würden auf einen sichtbaren Anstieg der Jahresinflationsrate hinweisen. Dass die Konsensschätzung dabei übertroffen werde, würden die Analysten aber nicht erwarten. ...

