Was spricht für steigende Börsen 2020? "Weiterhin ein niedriges Zinsniveau, Notenbanken die viel Geld in den Finanzkreislauf pumpen, der wiederum die Realwirtschaft stimuliert", sagt Oliver Roth (Oddo Seydler). Welche Risiken der Experte sieht und welche Strategie er Anlegern raten würde, verriet er bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

