MARBELLA (dpa-AFX) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze steht nach Informationen der "Bild" vor dem Abschied aus Dortmund. Wie die Zeitung (Dienstag) berichtet, will der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag mit der Borussia auslaufen lassen und im Sommer ablösefrei wechseln. Die Verhandlungen zwischen dem Bundesligisten und dem Edeltechniker über eine Verlängerung der Zusammenarbeit verlaufen seit Monaten erfolglos.



Dem Vernehmen nach will Götze eine vom BVB geplante deutliche Gehaltskürzung nicht hinnehmen. Zudem erschwert sein derzeitiges Reservistendasein eine Einigung. Der Verein will sich zum Stand der Verhandlungen nicht äußern. Als mögliche neue Clubs von Götze wurden zuletzt der Dortmunder Ligakonkurrent Hertha BSC und Inter Mailand gehandelt.



Nach der jüngsten Verpflichtung von Erling Haaland sind die Aussichten von Götze auf einen Stammplatz im BVB-Angriff weiter gesunken. Der 20 Millionen Euro teure Winterzugang aus Salzburg äußerte sich im BVB-Trainingslager von Marbella erstmals zu seinem Wechsel. "Die Verantwortlichen haben mir gesagt. Wir brauchen dich im Sturm. Uns imponiert, wie du spielst. Danach hatte ich das Gefühl: Dortmund und ich - das passt", sagte der Norweger in einem Interview mit dem vereinseigenen TV. Aufgrund einer Knieblessur konnte Haaland bisher noch nicht am Teamtraining teilnehmen./bue/DP/fba