NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1329 auf 1323 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ashik Musaddi kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für den britischen Versicherer bis 2021 leicht. Der Experte äußerte sich zwar positiv zum Wachstumsprofil von Prudential in Asien, bleibt aber mit Blick auf das US-Geschäft skeptisch, da dieses stark von makroökonomischen Faktoren abhängig sei./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMT



