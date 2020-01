Alphabet C auf Rekordjagd: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet C (ISIN: US02079K1079) legte einen bemerkenswerten Start in das Jahr 2020 hin. Beschloss die Aktie das Jahr 2019 noch mit Kursen im Bereich von 1.330 USD, beendete sie gestern, am 6.1.20, den Handelstag um fünf Prozent höher bei 1.397 USD. Mit Kurszielen von bis zu 1.460 USD wird die Aktie des Internetriesen von der Mehrheit der Experten nach wie vor zum Kauf empfohlen.

Für bullish eingestellte-Anleger, die der Alphabet C-Aktie in den nächsten Wochen eine Fortsetzung des Kursanstieges auf 1.460 USD zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.350 USD

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis bei 1.350 USD, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,01, ISIN: DE000MC09FJ7, wurde bei der Aktienkurs-Indikation von 1.400,50 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,118 USD mit 0,76 - 0,79 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Alphabet C-Aktie in spätestens einem Monat auf 1.460 USD erhöhen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,10 Euro (+39 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.340,75 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.340,75 USD, BV 0,01, ISIN: DE000JM4L1G8, wurde beim Aktienkurs von 1.400,50 USD mit 0,57 - 0,59 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Alphabet C-Aktie auf 1.460 USD wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 1,06 Euro (+80 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.315,2892 USD

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.315,2892 USD, BV 0,1, ISIN: DE000GB68GW8, wurde beim Referenzkurs von 1.400,50 USD mit 0,80 - 0,82 Euro mit gehandelt.

Legt die Alphabet C-Aktie auf 1.460 USD zu, dann wird der Turbo-Call einen inneren Wert von 1,29 Euro (+57 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alphabet C-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alphabet C-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de