München (ots) - Der Verband Druck & Medientechnik arbeitet ab sofort mit ClimatePartner zusammen und ermöglicht der gesamten österreichischen Druckbranche einen anerkannten Zugang zum klimaneutralen Drucken. Im Zuge der Partnerschaft wird ein branchenspezifischer CO2-Rechner angeboten, der in jede gängige Kalkulations-Software bei Druckereien und grafischen Betrieben integriert werden kann.Alexandra Zotter, Geschäftsführerin des Verbandes: "Als starke Branchenvertretung ist es uns wichtig, Zukunftsthemen voranzutreiben. Durch die Allianz bündeln wir unser Branchen-Know-how mit der Umwelt- und Technologiekompetenz eines erwiesenen Klimaschutzexperten. Damit können wir das Thema 'klimaneutral drucken' noch besser in der Branche positionieren."Die Druck- & Medienbranche hat schon frühzeitig erkannt, dass eine nachhaltige Produktion nicht nur für die Umwelt wesentlich, sondern auch wirtschaftlich notwendig ist. Das klimaneutrale Drucken war und ist ein weiterer logischer Schritt zum Schutz der Umwelt. Durch die Allianz hebt der Verband seine bisherigen Klimaschutzaktivitäten auf ein neues Niveau. ClimatePartner verfügt über ausgesprochene Expertise, was die Bilanzierung von CO2-Emissionen sowie deren Kompensation durch zertifizierte Ausgleichsprojekte betrifft.Druckbetriebe erhalten zudem modernste Technologien, die mit klassischen Kalkulationsprogrammen der Branche kompatibel sind. ClimatePartner stellt dabei einen branchenspezifischen CO2-Rechner zur Verfügung, der sich mittels einer innovativen Schnittstelle in die Systeme zur Angebotserstellung integrieren lässt und klimaneutrale Dienstleistungen ermöglicht. Die dabei erfolgte CO2-Berechnung basiert auf der langjährigen Erfahrung von ClimatePartner, dessen Technologie bereits von mehr als 2.000 Unternehmen in über 30 Ländern eingesetzt wird.Der Verband Druck & Medientechnik besteht seit 1872. Er ist die einzige umfassend kompetente und unabhängige Unternehmensvertretung für die grafische Branche in Österreich. Der Verband vertritt mehr als 200 Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum internationalen Konzern.ClimatePartner ist Pionier und Innovationsführer im Klimaschutz für Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2006 in München gegründet und entwickelt passgenaue Lösungen zur Bilanzierung und zum Ausgleich von CO2-Emissionen.