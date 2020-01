Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute werden in Österreich zwei konventionelle Anleihen erweitert und in Deutschland kommt es zur Aufstockung eines inflationsgeschützten Papiers um 0,5 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Das Interesse an Anleihen der EWU-Kernländer sei aufgrund der Eskalation des Nahostkonflikts erhöht. Aber auch italienische und spanische Staatstitel könnten sich gut schlagen. Zwar sei der spanische Risikoaufschlag etwas gestiegen, dies könnte heute aber nivelliert werden, denn bei der zweiten Abstimmung im Parlament genüge dem geschäftsführenden Ministerpräsident Sanchez eine einfache Mehrheit, um Ministerpräsident zu werden. (07.01.2020/alc/a/a) ...

