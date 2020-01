Wallisellen (ots) - Liebe Medienkolleginnen und -kollegenWir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Alles Gute für 2020!Wir möchten Ihnen unser Allianz Risk Barometer ankündigen, das wir bereits zum neunten Mal veröffentlichen und das die wichtigsten Unternehmensrisiken 2020 aufzeigt - weltweit, für einzelne Regionen und Länder sowie ausgewählte Industriezweige. An der jährlichen Umfrage, die zum Jahresende 2019 durchgeführt wurde, beteiligten sich diesmal fast 2.500 Experten.Die Ergebnisse für 2020 sind spannend: Sowohl weltweit als auch in der Schweiz verzeichnen wir ein neues Top-Risiko. Wir werden Ihnen alle Ergebnisse (mit Schwerpunkt auf der Schweiz) wie gewohnt in einer kurzen Telefonkonferenz am Montag, 13. Januar, um 9 Uhr vorstellen. Christoph Müller, AGCS CEO Schweiz, wird Ihre Fragen beantworten. Sie können dann bereits am 14. Januar (weltweite Sperrfrist bis Mitternacht, 00:01 Uhr) in Ihren Medien berichten.Einwahldaten zur Telefonkonferenz:Telefonnummer: +49 692 5736 7300 Zugangscode: 832-536-885 Link zu Präsentation: https://global.gotomeeting.com/join/832536885Bitte bestätigen Sie kurz, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden, damit wir Ihnen Pressemitteilung und Präsentation bereits am Montagmorgen zuschicken können.Das Allianz Risk Barometer aus dem letzten Jahr können Sie sich hier nochmal anschauen: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.htmlKontakt:Allianz Global Corporate & Specialty SEDaniel AschoffRegional Head of Communications in Central & Eastern EuropeTelefon: +49 89 3800 1890 0; Mobil: +49 1604752127Mail: Daniel.Aschoff@allianz.comAllianz SuisseBernd de WallSenior SpokespersonTelefon: 058 358 84 14; Mobil: 079 572 62 70Mail: bernd.dewall@allianz.chOriginal-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100839561