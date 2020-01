Hamburg (ots) - Das neue Jahr beginnt für viele Paare mit einem Ende - dem ihrer Beziehung. Der Januar gilt gemeinhin als der Trennungsmonat schlechthin. Nach Überzeugung der Hamburger Paartherapeutin Dorothea Behrman ist die Kunst dabei, bewusst und vernünftig auseinander zu gehen, um schließlich eine neue Ebene des Zu- und Miteinanders zu finden.Wie das erfolgreich funktionieren kann, zeigt Dorothea Behrmann als Deutschlands erste zertifizierte Paartherapeutin von Conscious Uncoupling - der neuen Coaching-Methode, der selbst Hollywood-Stars vertrauen. Alle Sitzungen bietet die renommierte Hamburger Paartherapeutin online und in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch) an.Als Deutschlands erste ausgebildete Paartherapeutin für die aus den USA kommende Conscious-Uncoupling-Methode, begleitet Dorothea Behrmann Menschen vor, während und nach dem Prozess ihrer Trennung und hilft ihnen, die Krise so friedlich wie möglich zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen.Dabei können Trennungen vom Ehepartner und Liebesbeziehungen ebenso im Vordergrund stehen wie Trennung von ungesunden Beziehungen im Freundes, Arbeits- und Familienkreis.CU-Coaching statt teurer RosenkriegGrundlegend geht es dabei um einen zeitgemäßen Umgang mit Trennungsschmerz. Aber auch finanzielle Aspekte rücken in vielen Fällen in den Fokus: Durch das Coaching sparen die einst Verliebten nebenbei eine Menge Nerven und Geld für kostspielige Streitigkeiten über Anwälte.Conscious Uncoupling wurde von der amerikanischen Therapeutin und Bestseller-Autorin Katherine Woodward Thomas entwickelt. Sie hat damit große Erfolge bei Trennungen in der Hollywood-Prominenz gefeiert, u.a. bei Gwyneth Paltrow und Chris Martin.Das Programm führt in fünf festgelegten Schritten innerhalb von sechs Wochen zum Ziel: Das Geschehene zu verarbeiten und sich wieder auf ein neues (Liebes-) Leben einlassen zu können. Die Methode richtet sich besonders an Menschen, die von ihrem Partner oder von ihrer Partnerin verlassen wurden. Aber auch Paare mit Kindern können auf lange Sicht vom respektvollen und großzügigen Umgang miteinander profitieren.Fünf Schritte zu Harmonie und FriedenDie Methode ist sehr kompakt angelegt und funktioniert am besten durch eine verabredete zeitliche Begrenzung. Daraus ergibt sich ein geordneter Trennung-Prozess. In einer Einführungssitzung geht es um die ausführliche Darstellung der persönlichen Trennungssituation, um daraufhin in fünf festgelegten Schritten zielgerichtet die Problematik der Trennung aufzulösen.Oft kann eine friedliche Lösung der Trennungssituation bereits in sechs Wochen stattfinden. Ziel ist, das Fundament für eine einvernehmliche Trennung zu schaffen und mit geheiltem Herzen positiv in die Zukunft zu blicken.Bei Dorothea Behrmann findet das Coaching im Einzelsetting und ausschließlich online (Facetime, Skype) statt. So kann sie Klienten auch problemlos bundesweit und außerhalb Deutschlands kompetent betreuen. Dank langjähriger Auslandsaufenthalte spricht sie neben Deutsch fließend Englisch und Spanisch.Enger Kontakt zur CU -Gründerin in den USADorothea Behrmann ist verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie in Hamburg. Sie hat eine fundierte therapeutische Ausbildung und fokussiert sich seit Jahren auf die Arbeit mit Paaren. Ihr persönlicher Ansatz in der Arbeit mit Klienten im Einzel- oder Paarsetting zeichnet sich durch eine Kombination anerkannter Coaching- und Kommunikationstechniken aus.Für ihre Arbeit steht Dorothea Behrmann im permanenten persönlichen Austausch mit der Begründerin der Conscious-Uncoupling -Methode: Bestseller-Autorin Katherine Woodward Thomas aus Los Angeles.Für weitere Informationen, Interviews oder weiteres Bildmaterial kontaktieren Sie uns gerne unter pr@uncoupling.eu oder besuchen Sie unsere Website www.uncoupling.eu (http://www.uncoupling.eu).Für den Sommer 2020 besucht CU-Gründerin Katherine Woodward Thomas Europa. Gerne stehen wir Ihnen auch als Ansprechpartner zur Organisation von Interviews oder Aufnahmen mit Dorothea Behrmann und Katherine Woodward Thomas zur Verfügung.Ansprechpartner für Medien:Rüdiger Oberschürpr@uncoupling.eu+49 172 412 62 19Original-Content von: Dorothea Behrmann - uncoupling.eu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140041/4485333