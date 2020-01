JBL QUANTUM Headsets geben Gamern dank exklusiver Audio-Technologien einen Wettbewerbsvorteil im boomenden Gaming-Sektor

HARMAN International Industries, ein hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. mit Fokus auf vernetzten Technologien für den Automobil-, Endkunden- und Unternehmensmarkt, meldet seinen Einstieg in den Gaming-Sektor mit technologisch hoch entwickelten, funktionsreichen Headsets, die das Spielvergnügen auf einen neuen Level heben. Dieser Schritt baut auf der führenden Position von JBL in der globalen Kopfhörer-Kategorie auf, in der JBL die weltweit drittgrößte Marke ist

Mit seiner Leidenschaft für Innovation, seinem Engagement für die Bereitstellung des legendären PRO-Klangs und seinem branchenweit einzigartigen, nutzerorientierten Ansatz hat JBL sich den Ruf erworben, Kopfhörerfreunden in aller Welt die neuesten bahnbrechenden Technologien zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen seiner beispielhaften Wachstumsstrategie steigt JBL mit der Einführung der JBL Quantum-Serie von sieben Headsets die ersten JBL-Kopfhörer speziell für Gamer in die florierende Videospielbranche ein.

"JBL kann mit nachweislichen Erfolgen aufwarten, wenn es darum geht, die aktuellen Bedürfnisse der Kunden zu treffen und dabei ihre künftigen Wünsche vorherzusehen. So ist JBL die weltweit am schnellsten wachsende Kopfhörermarke geworden", so Dave Rogers, President, Lifestyle Audio bei HARMAN. "Dank unseres technischen Know-hows und unserer benutzerorientierten Ausrichtung können wir einen wichtigen Betrag zur Gaming-Branche leisten und dabei die führende Position von JBL im Kopfhörermarkt weiter ausbauen."

An der Spitze der Trends im Audiobereich

Seit mehr als 70 Jahren verbindet JBL eine mutige Zukunftsvision mit der Leidenschaft und dem Talent von Ingenieuren und Konstrukteuren, um seine Position an der Spitze der Sound-Innovation zu sichern. JBL hat seine Fähigkeit, den nächsten Megatrend in der Kopfhörerentwicklung, wie die drahtlose Revolution, den Wasserdicht-Trend oder den Aufstieg der Geräuschunterdrückungstechnologie, vorherzusagen, unter Beweis gestellt und erkannte als einer der ersten das Potenzial der Sprachsteuerung. Die Ergebnisse sprechen für sich: Im Laufe der letzten fünf Jahre ist JBL als weltweit am schnellsten wachsende Kopfhörermarke an die Spitze der Charts geklettert und hat bis heute mit dem Verkauf von 100 Millionen Einheiten jede Sekunde einen zufriedenen neuen JBL-Kunden hinzugewonnen. Laut Futuresource Consulting wuchs der Marktanteil von JBL während desselben Zeitraums elffach von <1% im Jahr 2014 auf 10% im 1. bis 3. Quartal 2019.

Jetzt richtet JBL sein Augenmerk auf eine neue Grenze: die Spielebranche.

Ein innovationsbereiter Wachstumsmarkt

Mit einem weltweiten Publikum von über 2,4 Milliarden Menschen ist der Videospiel-Bereich heute einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Unterhaltungsbranche. Fortschritte in den Bereichen Cloud Computing, sprachgesteuerte Technologie und virtuelle Realität haben sich mit der Konvergenz von Medien, Unterhaltung und IT vereint und zu einer erheblichen Ausweitung dieser einstmaligen Nischenbranche geführt. Aktuelle Videospiele sind lebensechter als je zuvor, und wenn es darum geht, ein wirklich immersives Erlebnis zu schaffen, ist der Sound ein entscheidendes Element. Aus seiner Erkenntnis der entscheidenden Rolle von Kopfhörern insbesondere wenn Genauigkeit das A und O ist hat JBL die QUANTUM-Serie entwickelt, die ultimative Serie von Gaming-Headsets, die ausgestattet mit der revolutionären JBL QuantumSOUND Signature-Technologie immersive Audioqualität und höchste Präzision bietet ein wirklicher Wettbewerbsvorteil.

Der QUANTUM-Effekt

Wie jeder Gamer weiß, macht die Präzision des Sounds oft den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern aus die richtige Entscheidung kann ganz davon abhängen, wie der Ursprungsort und die Nähe eines Geräuschs eingeschätzt wird. Aus diesem Grund verwendet die JBL Quantum Gaming Headset-Serie die neueste JBL QuantumSURROUND Sound-Technologie, eine sehr viel weitere, realistische räumliche Tiefenstaffelung, die ein kinoartiges Eintauchen der nächsten Generation in die Welt des Spiels ermöglicht. Das Flaggschiff-Produkt JBL QUANTUM ONE verwendet die exklusive JBL QuantumSPHERE 360-Technologie. Dabei kommen proprietäre Algorithmen und integrierte Head-Tracking-Sensoren zum Einsatz, mit denen Spieler Geräusche und Bewegungen in ihrer Umgebung mit beispielloser Genauigkeit hören können. Die JBL QUANTUM-Headsets werden für jeden Träger passend kalibriert und verwenden die modernste HARMAN X 3D-Technologie. Das resultierende Sounderlebnis ist so klar und fesselnd, dass der Träger den Eindruck hat, wirklich mitten im Spiel zu sein.

Bei der Entwicklung des ultimativen Gaming-Headsets lautete die Devise von JBL: "Go big or go home". Mehr als irgendein anderer Akteur in der Branche stellte JBL Ressourcen, Forschung, Daten und technisches Know-how für die Aufgabe bereit. Mit Leidenschaft und Hingabe haben die erstklassigen Teams von JBL-Akustikingenieuren die präziseste Klanglandschaft definiert, die je für diesen Sektor geschaffen wurde. Das Design wurde mit Gamern aus aller Welt immer wieder getestet. Am Ende der Entwicklung standen dann die bislang am weitesten fortgeschrittenen prädiktiven Algorithmen für Gaming-Headsets zur Verfügung.

"Für dem Gaming Headset-Markt insgesamt wird ein starkes Wachstum mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 19% im Verkaufswert prognostiziert, wobei für 2023 ein Wert von 2,8 Mrd. US-Dollar erwartet wird", so Luke Pearce, Research Analyst bei Futuresource Consulting. "Angesichts des Aufkommens von Cloud- und Abo-Gaming, der Einführung von Konsolen der nächsten Generation und deren Fokus auf ein immersive Audioerlebnis sowie des Einflusses der schnell wachsenden Zahl der eSport-Zuschauer gibt es für JBL eine echte Chance, seine Position als wichtiger Kopfhöreranbieter auszubauen und gleichzeitig einen erheblichen Mehrwert für den Spielemarkt zu schaffen."

Über HARMAN

HARMAN (harman.com) entwickelt und produziert vernetzte Produkte und Lösungen fur Autohersteller, Endkunden und Unternehmen weltweit. Dazu zählen unter anderem Connected-Car-Losungen, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslosungen für Unternehmen sowie Services zur Unterstützung des Internets der Dinge. Dank zahlreicher Premiummarken wie AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson und Revel wird HARMAN von Audiophilen ebenso geschätzt wie von Musikern und Betreibern von Auftrittsorten weltweit. Mehr als 50 Millionen zugelassene Autos sind heute bereits mit den Audio- und Connected-Car-Systemen von HARMAN ausgestattet. Unsere Softwarelosungen treiben Milliarden von mobilen Endgeräten und Systemen an, die über alle Plattformen vernetzt, integriert und gesichert sind egal ob zu Hause, in der Arbeit, im Auto oder unterwegs. HARMAN beschäftigt aktuell rund 30.000 Mitarbeiter in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa sowie Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

