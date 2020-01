Der Schweizer Ökonom Bruno Frey untersucht die Wirkung von Bonus-Zahlungen auf die Leistung von Managern seit Jahrzehnten. Und kommt zu einem eindeutigen Fazit: Weg damit!

WirtschaftsWoche: Herr Frey, vor knapp zwanzig Jahren haben Sie zum ersten Mal untersucht, wie sich finanzielle Anreize auf die Leistung von Managern auswirken. Welche Erkenntnisse haben die Zeit überdauert?Bruno Frey: Die zentrale Einsicht hat sich in allen Folgeuntersuchungen bestätigt: der von mir so genannte Verdrängungseffekt. Wer finanzielle Anreize für Leistung setzt, der verdrängt damit die intrinsische Arbeitsmotivation, welche die meisten Manager ja mitbringen. Und je weiter man es damit treibt, desto schlimmer wird der Effekt.

Was soll das heißen?Je bedeutsamer extrinsische Anreize werden, desto weiter verlieren die intrinsischen an Bedeutung. Mit jeder neuen Kennziffer, für die Unternehmen Boni ausschütten, geht ein bisschen mehr an Motivation verloren.

Aber was ist denn die Alternative? Die Millionen einfach auszahlen - und der Rest ist Hoffnung?Da steckt doch eine falsche Grundannahme drin: Wir sollten Top-Managern nicht unterstellen, dass sie es nur aufs Geld abgesehen haben. Die allermeisten wollen ihren Job gut machen. Deswegen halte ich es tatsächlich für die beste Lösung, Gehälter einfach fix auszubezahlen.

Und damit auf jegliche Erfolgskontrolle zu verzichten.Ganz so ist ...

