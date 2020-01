München (ots) - Zum 1.1.2020 hat die Business- und IT- Beratung Q_PERIOR den Betrieb, den Ausbau und den Vertrieb der von der Schweizer Großbank Credit Suisse entwickelten Pricing Plattform "XPP" übernommen. Damit wird die Plattform zur Standardsoftware und ermöglicht die Nutzung auch außerhalb des Banken-Sektors.Unternehmen aus verschiedenen Branchen stehen bei der Suche nach einer passenden Pricing Plattform vor neuen Herausforderungen. Sie suchen eine Lösung für das Gestalten und die Verwaltung ihrer immer komplexer werdenden Tarif- und Preismodelle für ihre Produkte und Services. Die Pricing-Plattform XPP bietet eine moderne und modulare Architektur, die das veränderte Endkunden- und Marktbedürfnis hin zu flexiblen und Kunden-individuellen Preismodellen wie pay-per-Use oder personalisierte Bundles und Discounts erfüllt. Da sie nicht spezifisch auf Bankprodukte und -services ausgelegt ist, kann sie als Standardsoftware eingesetzt und durch Firmen auch außerhalb des Finanzsektors verwendet werden.Von der Beratung zum LösungsanbieterFür Q_PERIOR als Business- und IT-Beratung mit über 1'200 Mitarbeitern ist es die erste Zusammenarbeit im Softwaregeschäft und Teil der strategischen Stoßrichtung, sich im Markt nicht nur mit Themenkompetenz, sondern auch als Solution Company zu etablieren. "Für Credit Suisse und Q_PERIOR ist die Pricing Plattform bereits eine Erfolgsgeschichte, die wir nun auf weitere Kunden übertragen wollen", sagt Raimondo Costa, Partner Banking bei Q_PERIOR. "Mit XPP haben wir eine flexible Pricing Plattform entwickelt, die sich rasch an individuelle Kundenanforderungen anpassen lässt. Credit Suisse ist damit bereits heute gut für die Zukunft vorbereitet", so Marino Caprini, Head Cards, Cash & Commission Solutions bei der Credit Suisse (Schweiz) AG.Weiterführende Informationen: https://www.q-perior.com/pricing-solution/Pressekontakt:pressestelle@q-perior.comChristine GerstnerKommunikation SchweizOffice: +41 44 437 20 38Mobile: +41 79 265 93 83Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101823/4485412