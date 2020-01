Das Wacom One ist das bislang günstigste Zeichen-Tablet des Herstellers. Das Gerät kann in Verbindung mit Windows-Rechnern, Macs und sogar Android-Geräten genutzt werden. Im Rahmen der CES 2020 hat Wacom ein neues Zeichen-Tablet für den Einstiegsbereich vorgestellt. Das Wacom One getaufte Gerät kostet 399 Euro und ist damit das günstigste Zeichen-Tablet des japanischen Herstellers. Bei dem Preis müssen Grafiker allerdings auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. Das 13,3 Zoll große LCD-Display deckt nur 72 Prozent des NTSC-Farbraums ab. Der Bildschirm mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...