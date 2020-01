Wie 4SC (WKN: A2E4K4) am Dienstag meldet, habe die Biotechfirma eine Liefervereinbarung mit den Pharmagrößen Merck KGaA und Pfizer geschlossen. Die Vereinbarung gilt für die klinische Entwicklung von Domatinostat mit Avelumab im Merkelzellkarzinom, kurz MCC.

Die Unternehmen beabsichtigen im Rahmen ihrer Forschungsallianz, Domatinostat in Kombination mit Avelumab bei MCC-Patienten, die bereits eine vorangegangene Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren hatten, zu untersuchen. Aktuell existierten keine wirksamen Therapiemöglichkeiten gegen das Merkelzellkarzinom, so 4SC in der heutigen Aussendung. 4SC-CEO Dr. Jason Loveridge kommentiert:

Wir freuen uns, mit Merck KGaA und Pfizer zusammenzuarbeiten, um den hohen medizinischen Bedarf bei fortgeschrittenem MCC zu ...

