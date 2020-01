London (www.anleihencheck.de) - Unser Wirtschaftsausblick für 2020 und darüber hinaus hängt davon ab, ob die USA und China ein Handelsabkommen schließen werden oder nicht, so die Experten von WisdomTree Europe.Sollte kein Abkommen erzielt werden, sei es wahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abrutsche, deren Anfänge sich bereits abzeichnen würden. Die Experten von WisdomTree Europe würden dabei jedoch berücksichtigen, dass in den USA 2020 Präsidentschaftswahlen stattfinden würden. Obwohl US-Präsident Donald Trump versuche, seine früheren Wahlversprechen wie u.a. die Senkung des Handelsdefizits umzusetzen, werde er es vermeiden, zu einem so entscheidenden Moment eine wirtschaftliche Rezession herbeizuführen. Voraussichtlich werde er versuchen, ein Abkommen zu schließen, jedoch nicht zu einem allzu frühen Zeitpunkt. Rücke dieser näher an die Wahlen, würden die Wähler ihn als denjenigen in Erinnerung behalten, der die US-Wirtschaft aus der Misere gezogen habe. ...

