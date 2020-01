Bis in die zweite Jahreshälfte 2018 lief es für die Aktie von Amazon wie am Schnürchen gezogen aufwärts, das Wertpapier konnte binnen zwei Jahren stolze 325 Prozent an Wert zugewinnen. Den Höhepunkt erreichte das Papier schließlich bei 2050,50 US-Dollar und schlug anschließend eine Korrektur ein. Diese endete im Dezember 2018 bei 1.307 US-Dollar, bis Sommer letzten Jahres konnte die Aktie wieder ganz nahe an ihre Verlaufshochs aus 2018 zulegen. Ein Ausbruch blieb Amazon jedoch verwehrt, zunächst musste der vorherige Anstieg in einer zwischengeschalteten Seitwärtsspanne zwischen 1.700 und 1.845 US-Dollar auskonsolidiert werden. Mit dem jüngsten Vorstoß der Käufer konnte zuletzt der obere Widerstandsbereich bereits zum Jahresende geknackt werden, in dieser Woche legten Käufer noch einmal nach und trieben die Kursnotierungen von Amazon deutlich voran. Wen wundert's auch, das Weihnachtsgeschäft brach alle Rekorde aus den letzten Jahren.

Bodenbildung offenbar abgeschlossen

