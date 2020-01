Stockholm (ots) - KRY, der europäische Marktführer im Bereich digitaler Arztbesuch, hat sich in einer Series C-Finanzierungsrunde 140 Millionen Euro gesichert. Das Unternehmen will damit seine ehrgeizigen Wachstumspläne in Europa beschleunigen und so die Art und Weise verändern, wie Millionen von Patienten im digitalen Zeitalter Zugang zu Gesundheitsdiensten erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde von Ontario Teachers' Pension Plan, Kanadas größtem Rentenfonds, über seine Teachers' Innovation Platform (TIP) angeführt. Diese hat sich auf Risiko- und Wachstumsbeteiligungen in Unternehmen spezialisiert, die mittels Technologie bestehende Strukturen verändern und neue Sektoren erschaffen. Die bestehenden Investoren von KRY Index Ventures, Creandum und Accel, nahmen ebenfalls an der Runde teil. Maggie Fanari, Geschäftsführerin des TIP-Teams der Ontario Teachers', wird dem Board von KRY beitreten.Mit dem frischen Kapital will KRY in Europa neue Märkte erschließen und so Millionen weiterer Patienten die Vorteile seiner Technologie zugänglich machen. Die Gelder werden außerdem in die Innovation und Weiterentwicklung des Produktangebots in den bestehenden Märkten Schweden, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Deutschland fließen. Darüber hinaus wird KRY neue Fachkräfte anheuern, um den Fortschritt im digitalen Gesundheitswesen weiter voranzutreiben.Johannes Schildt, CEO und Gründer von KRY, sagt: "Als wir das Unternehmen 2015 gründeten, erkannten wir das enorme Potenzial der Technologie, um die Art und Weise zu verändern, wie Patienten Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten. Heute haben wir ein Produkt, das bereits Millionen von Patienten in Schweden, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Norwegen schätzen. Unser Ziel ist es nun, den Zugang zur medizinischen Versorgung für weitere Millionen Menschen in Europa zu verbessern. Ontario Teachers' glaubt fest an unsere Vision. Mit seiner Erfolgsgeschichte langfristiger Investitionen in führende Unternehmen und dem Fokus auf aufkommende Megatrends ist das Unternehmen der perfekte Partner. Es wird unschätzbare Erfahrungen in unser Geschäft einbringen, denn wir haben vor, unsere Aktivitäten und unsere Reichweite auszubauen."Das TIP-Team von Ontario Teachers' hat es sich zum Ziel gemacht, weltweit bedeutende Investmentmöglichkeiten in innovative Geschäftsmodelle und Branchen zu erschließen, die im Zuge des fortschreitenden technologischen Wandels entstehen.Dazu übernimmt TIP auch Minderheitsbeteiligungen an Firmen, die sich durch eines auszeichnen: Sie liefern hochwertige Lösungen für die anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen der Markt aktuell steht.Olivia Steedman, Senior Managing Director der Teachers' Innovation Platform von Ontario Teachers' sagt: "Wir freuen uns, die Kapitalbeschaffung der Series C-Finanzierung für KRY, den führenden paneuropäischen Anbieter von digitalen Gesundheitsdiensten, zu leiten. Das Unternehmen verändert dank einem verbesserten Zugang und mehr Komfort die Art und Weise, wie Gesundheitsdienstleistungen für die Verbraucher bereitgestellt werden und entlastet gleichzeitig die stark belasteten Gesundheitssysteme. Wir freuen uns, mit Johannes und seinem Team zusammenzuarbeiten, um KRYs internationale Wachstumsambitionen zu unterstützen und sein medizinisches Angebot in ganz Europa zu erweitern."Bildmaterial:Produktbild: http://bit.ly/39LI0m9Über KRYKRY ist europäischer Marktführer im Bereich digitaler Arztbesuch und eines der führenden Digital Health Unternehmen in Europa. Das Unternehmen bietet digitale Arztbesuche per Videosprechstunde an. Mit einer App ermöglicht KRY Patienten auf unkompliziertem Weg eine professionelle medizinische Diagnose und Beratung durch in Deutschland zugelassene Ärzte. Die Patienten können innerhalb weniger Minuten über die App mit einem Arzt sprechen und erhalten bei Bedarf ein elektronisches Rezept oder eine Krankschreibung. Damit ergänzt KRY die medizinische Versorgung vor Ort. Das Unternehmen startete 2015 in Schweden und verbindet medizinische Expertise mit neuester digitaler Technologie. Die Vision hinter KRY ist es, einen flexiblen Gesundheitsmarkt, der die Bedürfnisse des Patienten ins Zentrum stellt, mitzugestalten. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 700 Ärzte, die bisher über eine 1,4 Millionen Konsultationen in Skandinavien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland durchgeführt haben. Weitere Informationen unter www.kry.de (http://www.kry.de).Über Ontario Teachers'Der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ist Kanadas größter berufsständischer Pensionsplan mit einem Nettovermögen von 201,4 Milliarden US-Dollar (Stand 30. Juni 2019). Das Unternehmen hält ein vielfältiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 Prozent intern verwaltet werden. Seit der Gründung des Plans im Jahr 1990 hat es eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,7 Prozent erzielt (alle Zahlen zum 31. Dezember 2018, sofern nicht anders angegeben). Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Toronto. Das Büro in der asiatisch-pazifischen Region befindet sich in Hongkong. Das Büro in der Region Europa, Naher Osten und Afrika in London. Der leistungsorientierte Plan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Renten der 327.000 aktiven und pensionierten Lehrer der Provinz Ontario. Für weitere Informationen besuchen Sie otpp.com und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.