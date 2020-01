Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst hinter sich gelassen. Der Dax (DAX 30) knüpfte am Dienstag an seine Erholung an, die am Vortag nach dem zeitweisen Fall unter die 13 000-Punkte-Marke schon im Tagesverlauf begonnen hatte. Gegen Mittag ging es für den Leitindex am Dienstag um 0,92 Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...