Die "Übernahme" der PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) durch Morgan Stanleys Infrastrukturfonds ist am Ziel - zumindest 40% der Aktien wurden angedient. Eigentlich ein Fast-Scheitern, aber man kann davon ausgehen, dass Morgan Stanley Geduld hat und weiter ausbauen wird - darauf spekulieren wohl auch die Anleger, anders wäre es nicht erklärlich, dass nach Mitteilung der Annahmequote der Kurs der PNE förmlich nach oben schießt - PLUS 9,14%, PLUS 0,37 EUR auf 4,42 EUR. Worauf wird hier spekuliert? Darauf dass der neue Hauptaktionär sein Angebot nachbessert? Dass mehr für die Aktie geboten wird als die ...

