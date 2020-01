In unserem Beitrag vom 02.12.20219 stellten wir die Frage, ob sich der VIX dem Ende seiner "Schlafphase' nähert. Damals stand der Volatilitätsindex für Optionen auf den S&P 500 Index bei 14,10 Punkten, nachdem er am 26.11.2019 mit 11,42 Punkten so tief lag wie seit April 2019 nicht mehr. Davor war der Index nur im August 2018 auf diesem Niveau (siehe Chart).Ein solch extrem "sorgloses' Erwartungsnutzen-Niveau von Absicherungen gegen einen Rückgang des S&P 500 ist historisch bislang nicht von Dauer gewesen. Insbesondere dann nicht, wenn man davon ausgeht, dass der Konjunkturzyklus durch die Liquiditätsschöpfung der Notenbanken nicht aufgehoben wurde.Tatsache aber ist auch, dass der VIX-Index seit August 2019 tiefere Hochkurse zeigt, nach unten aber sein Zwischentief vom April 2019 nicht mehr unterschritten hat. Diese geringere Elastizität nach unten ist wohl auch dem im historischen Vergleich absolut sehr niedrigen Niveau geschuldet, denn der Durchschnitt des VIX liegt im Bereich von 20 und damit rund 40 % höher als der aktuelle Kurs von rund 13,94.

